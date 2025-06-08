«Известия»: Отец Маска прилетел в Москву

Миллиардер резко высказался в отношении Трампа, заявив, что без его поддержки тот не смог бы одержать победу на выборах президента. Глава США ответил на его слова о сокращении расходов бюджета — он предложил прекратить предоставлять компаниям Маска госсубсидии и контракты. Бизнесмен ответил, что в связи с этим компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon.