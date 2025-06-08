«Известия»: Отец Маска прилетел в Москву

Отец бизнесмена из Соединенных Штатов Илона Маска Эррол прилетел в Москву для участия в одном из форумов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили «Известия».
— Эррол Маск прилетел в Москву накануне, чтобы принять участие в «Форуме будущего 2050», — сказано в Telegram-канале газеты.
Эррол Маск — инженер, предприниматель, торговец драгоценными камнями.
Эррол ранее призвал сына признать свое поражение после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, глава Белого дома в данном случае является более доминантной фигурой и «выигрывает этот раунд».
3 июня бизнесмен открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он заявил, что Штаты с каждым годом только увеличивают свой госдолг — этот фактор в определенный момент может стать экономическим крахом для страны. Маск также поддержал идею объявления импичмента Трампу.
Миллиардер резко высказался в отношении Трампа, заявив, что без его поддержки тот не смог бы одержать победу на выборах президента. Глава США ответил на его слова о сокращении расходов бюджета — он предложил прекратить предоставлять компаниям Маска госсубсидии и контракты. Бизнесмен ответил, что в связи с этим компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon.