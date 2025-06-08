Пластический хирург Блохин сказал, какую операцию сделала Пугачева на лице

Оценивая свежие фотографии Аллы Пугачевой, пластический хирург Сергей Блохин объяснил aif.ru, какую процедуру по улучшению внешности сделала артистка.
«Могу сделать вывод, что, это скорее всего, был фейслифтинг, подтяжка лица. Для такой процедуры уши совершенно в порядке, потому что при этом кожа заправляется под мочку и она немного меняется», — отметил эксперт и добавил, что процедура выполнена профессионально.
Отметившая 15 апреля 76-летие Алла Пугачева, по данным СМИ, неоднократно делала омолаживающие процедуры лица и шеи. При этом артистка входит группу риска из-за диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ранее блогер из Минска Виктория Залесская, которая встретила Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте на набережной города Лимасол на Кипре, отметила, что артистка «подтянутая, но старенькая» и выложила в Сеть кадры, запечатлевшие певиц.