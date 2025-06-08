Пластический хирург Блохин сказал, какую операцию сделала Пугачева на лице

«Могу сделать вывод, что, это скорее всего, был фейслифтинг, подтяжка лица. Для такой процедуры уши совершенно в порядке, потому что при этом кожа заправляется под мочку и она немного меняется», — отметил эксперт и добавил, что процедура выполнена профессионально.