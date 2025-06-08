Диетолог Поляков: окрошка на пиве может вызвать обострение панкреатита

Алкогольная заправка для окрошки, особенно с использвоанием магазинного пива, может нанести серьезный вред организму. Об этом сказал в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
«Считаю это жутким ужасом. Магазинное пиво значительно отличается по качеству от натурального свежесваренного. В сочетании с ингредиентами окрошки, например майонезом и колбасой, алкогольный напиток создает “гремучую смесь”, которая нагружает поджелудочную железу и может вызвать обострение хронического панкреатита. С этим недугом особенно часто сталкиваются люди старше 30 лет», — пояснил эксперт.
Кроме того, употребление алкогольной окрошки негативно влияет на микрофлору кишечника.
«Я бы категорически не рекомендовал пить такие холодные супы ни в жару, ни в холодное время. В целом, ни при каких других обстоятельствах», — добавил Поляков.
Вместо алкогольной окрошки он советует обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как свекольник, литовский холодный борщ и гаспачо.
«А для утоления жажды летом рекомендую пить холодную минеральную воду маленькими глотками, а пищу рассматривать исключительно как источник необходимых организму белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. В жаркое время года важно соблюдать питьевой режим. Например, около 200−300 мл минеральной воды в день и полтора-два литра чистой воды, распределенной в течение дня. В рацион стоит включать постное мясо, рыбу, сезонные овощи, ягоды, зелень и фрукты, избегая быстрых углеводов. Повернуться лицом к природе, к нормальной, живой, полноценной пище, и организм скажет за это огромное спасибо», — резюмировал диетолог.
Ранее он также рассказал о том, что использование сладкой газировки, такой как кока-кола, в качестве основы для окрошки может серьезно навредить организму.