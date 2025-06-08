Диетолог Поляков: окрошка на пиве может вызвать обострение панкреатита

«А для утоления жажды летом рекомендую пить холодную минеральную воду маленькими глотками, а пищу рассматривать исключительно как источник необходимых организму белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. В жаркое время года важно соблюдать питьевой режим. Например, около 200−300 мл минеральной воды в день и полтора-два литра чистой воды, распределенной в течение дня. В рацион стоит включать постное мясо, рыбу, сезонные овощи, ягоды, зелень и фрукты, избегая быстрых углеводов. Повернуться лицом к природе, к нормальной, живой, полноценной пище, и организм скажет за это огромное спасибо», — резюмировал диетолог.