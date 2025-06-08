Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричеством по опухолям: врач рассказал о необычном способе борьбы с раком

Профессор Жуков: Электрические импульсы помогают разрушать раковые клетки мозга.

Источник: Комсомольская правда

Ученые нашли новый способ борьбы с онкологией. Теперь для этого используют не только скальпель, химию и облучение, но и электрический ток. Метод пришел из нейрохирургии и уже показывает хорошие результаты при лечении глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Об этом KP.RU рассказал профессор, д.м.н. Николай Жуков, руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.

— Исследования показали, что при глиобластомах такие электрические поля позволяют существенно улучшить результаты лечения. Также изучается применение такого подхода при раке легкого и некоторых опухолях органов пищеварения, — поделился эксперт.

Как объяснил врач, специальные устройства подают безболезненный ток через электроды, встроенные в шлем. Электрические поля направлены так, чтобы нарушать работу именно опухолевых клеток (такие враги вычисляются за счет особенностей их жизнедеятельности. — Ред.), не затрагивая здоровые. За рубежом этот метод уже начали применять в клиниках.

Однако самым эффективным способом борьбы с опухолью остается хирургическое вмешательство, позволяющее полностью удалить новообразование. По словам медика, на втором месте по эффективности находится лучевая терапия.