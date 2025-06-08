Электричеством по опухолям: врач рассказал о необычном способе борьбы с раком

Ученые нашли новый способ борьбы с онкологией. Теперь для этого используют не только скальпель, химию и облучение, но и электрический ток. Метод пришел из нейрохирургии и уже показывает хорошие результаты при лечении глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Об этом KP.RU рассказал профессор, д.м.н. Николай Жуков, руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.
— Исследования показали, что при глиобластомах такие электрические поля позволяют существенно улучшить результаты лечения. Также изучается применение такого подхода при раке легкого и некоторых опухолях органов пищеварения, — поделился эксперт.
Как объяснил врач, специальные устройства подают безболезненный ток через электроды, встроенные в шлем. Электрические поля направлены так, чтобы нарушать работу именно опухолевых клеток (такие враги вычисляются за счет особенностей их жизнедеятельности. — Ред.), не затрагивая здоровые. За рубежом этот метод уже начали применять в клиниках.
Однако самым эффективным способом борьбы с опухолью остается хирургическое вмешательство, позволяющее полностью удалить новообразование. По словам медика, на втором месте по эффективности находится лучевая терапия.