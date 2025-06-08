В Иркутске 7 июня отметили 364-летие города. На большой концерт «Иркутск — сила в людях» пришли 40 тысяч иркутян и гостей столицы Прибайкалья. Главной звездой вечера стала певица Юлианна Караулова. Об этом в своем тг-канале рассказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.
— Иркутск отметил 364-летие! Мы постарались, чтобы этот день вы провели в хорошем настроении, вместе со своими родными и близкими. Дорогие иркутяне! Ещё раз поздравляю всех нас с общим праздником. Пусть таких замечательных дней будет больше. Желаю счастья и мира каждой иркутской семье, — отметил мэр Иркутска.
Главными местами празднования стали сквер имени Кирова и площадь у памятника Александру III. Для жителей подготовили общегородскую зарядку, концерты, фестивали, этноподиум и другие праздничные мероприятия.