— Иркутск отметил 364-летие! Мы постарались, чтобы этот день вы провели в хорошем настроении, вместе со своими родными и близкими. Дорогие иркутяне! Ещё раз поздравляю всех нас с общим праздником. Пусть таких замечательных дней будет больше. Желаю счастья и мира каждой иркутской семье, — отметил мэр Иркутска.