WSJ: Пентагон в 1980-х годах распространял дезинформацию о существовании НЛО

В Соединенных Штатах опубликовали результаты расследования, инициированного Конгрессом. В результате стало известно о распространении дезинформации про неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).
Расследование проводилось в рамках разоблачения дезинформации Пентагона. В результате вскрылся случай из 1980-х годов, когда один из полковников ВВС США посетил бар около Зоны 51 — объекта высокой секретности, который находится в пустыне Невада. Он передал хозяину бара снимки, где запечатлены якобы летающие тарелки.
Эти фото сразу же облетели всю страну и вызвали много разговоров о том, что американские военные подпольно тестируют восстановленные инопланетные технологии.
Эксперты объяснили изданию, что эти поддельные фотографии доказательств существования НЛО были созданы для того, чтобы скрыть программы по созданию секретного оружия от Советского Союза.
В мае американские спецслужбы выпустили очередную пачку «секретных» документов, в которых сообщается об обнаружении трех баз инопланетян. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли верить таким данным и что стоит за всеми этими расследованиями.