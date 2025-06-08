WSJ: Пентагон в 1980-х годах распространял дезинформацию о существовании НЛО

Расследование проводилось в рамках разоблачения дезинформации Пентагона. В результате вскрылся случай из 1980-х годов, когда один из полковников ВВС США посетил бар около Зоны 51 — объекта высокой секретности, который находится в пустыне Невада. Он передал хозяину бара снимки, где запечатлены якобы летающие тарелки.