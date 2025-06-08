Остапкович: банки не снизят ставки по ипотеке после решения ЦБ

Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 21% до 20% пока не приведет к удешевлению ипотеки. Таким мнением в диалоге с aif.ru поделился глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, для реального снижения ипотечных ставок необходимо, чтобы снижение ключевой стало тенденцией.
«Вот сегодняшнее движение банка с 21 до 20% никак не отразятся. Для того чтобы пошло движение по кредитам, нужно опустить минимум на 2−3%. Причем это не быстрый процесс. Сейчас ипотечные кредиты будут смотреть — это тенденция или это разовая акция Центрального банка. Если Банк России на следующем заседании продолжит снижение хотя бы на 0,5 или желательно на 1 — тогда сразу пойдут снижения ставок по ипотеке», — пояснил собеседник aif.ru.
Совет директоров Банка России 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в сентябре 2022 года, тогда показатель уменьшился с 8% до 7,5%. В последующие почти три года Центробанк либо повышал ставку, либо удерживал ее на прежнем уровне.
Как отметил Георгий Остапкович, снижением ставки ЦБ готовит бизнес к инвестициям. Также, по словам эксперта, все банковские вклады и кредиты будут снижаться в той же динамике, в которой снижается ключевая ставка Центрального банка.