Остапкович: банки не снизят ставки по ипотеке после решения ЦБ

«Вот сегодняшнее движение банка с 21 до 20% никак не отразятся. Для того чтобы пошло движение по кредитам, нужно опустить минимум на 2−3%. Причем это не быстрый процесс. Сейчас ипотечные кредиты будут смотреть — это тенденция или это разовая акция Центрального банка. Если Банк России на следующем заседании продолжит снижение хотя бы на 0,5 или желательно на 1 — тогда сразу пойдут снижения ставок по ипотеке», — пояснил собеседник aif.ru.