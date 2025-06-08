Священник Портнов рассказал о главном символе праздника Троицы

«Зелень символизирует собой жизнь. Но те травы, которыми застилают пол храма, те березовые ветви, которые стоят в вазах, те цветы, которыми украшают иконы, они через несколько дней начнут вянуть, будучи оторванными от корня. Так и человек без корней может быть ярким и красивым, но позже он засохнет. Для православных Господь — это корень. Церковь — это корень. Символизм этих ветвей, травы и цветов заключен именно в том, что душа человеческая, оторвавшись от Бога, она очень быстро засыхает», — расшифровал символизм ветвей березы настоятель храма.