Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник Портнов рассказал о главном символе праздника Троицы

Православная церковь 8 июня отмечает Троицу.

Источник: Храм Святой Троицы | Челябинск

Почему на Троицу принято украшать храмы ветвями берез, aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

«На иконе “Троица” мы видим трех ангелов рядом с Мамврийским дубом. Это дуб, около которого Авраам, отец всех верующих, как его называют, встретил Бога, Троицу, в виде Трех путников, и им послужил. И зелень, в том числе, символизирует этот Мамврийский дуб. И получается, что по факту этот праздник мог бы называться Богоявлением», — объяснил он.

По словам священника, в украшение храма ветвями березы заложен еще один смысл.

«Зелень символизирует собой жизнь. Но те травы, которыми застилают пол храма, те березовые ветви, которые стоят в вазах, те цветы, которыми украшают иконы, они через несколько дней начнут вянуть, будучи оторванными от корня. Так и человек без корней может быть ярким и красивым, но позже он засохнет. Для православных Господь — это корень. Церковь — это корень. Символизм этих ветвей, травы и цветов заключен именно в том, что душа человеческая, оторвавшись от Бога, она очень быстро засыхает», — расшифровал символизм ветвей березы настоятель храма.

Ранее священник Портнов объяснил, как часто можно посещать кладбище.