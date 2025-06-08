Священник Портнов рассказал о главном символе праздника Троицы

Почему на Троицу принято украшать храмы ветвями берез, aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«На иконе “Троица” мы видим трех ангелов рядом с Мамврийским дубом. Это дуб, около которого Авраам, отец всех верующих, как его называют, встретил Бога, Троицу, в виде Трех путников, и им послужил. И зелень, в том числе, символизирует этот Мамврийский дуб. И получается, что по факту этот праздник мог бы называться Богоявлением», — объяснил он.
По словам священника, в украшение храма ветвями березы заложен еще один смысл.
«Зелень символизирует собой жизнь. Но те травы, которыми застилают пол храма, те березовые ветви, которые стоят в вазах, те цветы, которыми украшают иконы, они через несколько дней начнут вянуть, будучи оторванными от корня. Так и человек без корней может быть ярким и красивым, но позже он засохнет. Для православных Господь — это корень. Церковь — это корень. Символизм этих ветвей, травы и цветов заключен именно в том, что душа человеческая, оторвавшись от Бога, она очень быстро засыхает», — расшифровал символизм ветвей березы настоятель храма.
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