Омичи второй день жалуются на сбои мобильного интернета

В компании Т2 подтвердили наличие технических ограничений. Представители оператора пояснили, что сложности могут возникать в работе сетей 3G и 4G, а сроки восстановления пока назвать не могут. «Ограничения не зависят от нас как от оператора», — сообщили в пресс-службе.