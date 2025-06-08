Омичи второй день жалуются на сбои мобильного интернета

В Омске и ряде населенных пунктов области сохраняются перебои с мобильным интернетом. Массовые жалобы от пользователей начали поступать еще утром 7 июня, пик обращений зафиксирован на сервисе Downdetector. Ситуация не стабилизировалась и на следующий день — 8 июня только за час поступило более 100 новых жалоб.
Наибольшее число обращений поступает от абонентов оператора Tele2. Однако на проблемы также указывают и пользователи других сотовых сетей. По данным мониторинга, перебои чаще всего фиксируются в Омской области.
В компании Т2 подтвердили наличие технических ограничений. Представители оператора пояснили, что сложности могут возникать в работе сетей 3G и 4G, а сроки восстановления пока назвать не могут. «Ограничения не зависят от нас как от оператора», — сообщили в пресс-службе.
На текущий момент официальная причина сбоев не раскрывается. Пользователи продолжают жаловаться на низкую скорость, отсутствие подключения и проблемы с загрузкой данных.