Эксперт Добровольская рассказала о народных ритуалах на Троицу

«С ним шли на кладбище, чтобы провести обряд, который называли “прочищать глаза родственников”. О нем есть у Пушкина в “Онегине” строчки: “Умильно на пучок зари они роняли слезки три”. Зарей как раз в ряде областей называли любисток. Вот этим веничком из березы и любистока очищали, обметали могилы, чтобы умершие как бы видели жизнь живых», — объяснила фольклорист.