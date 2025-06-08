Эксперт Добровольская рассказала о народных ритуалах на Троицу

Троица на Руси была связана со встречей с предками, отметила в беседе с aif.ru фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
«Считается, что в этот день духи приходят домой, чтобы проведать родных. Именно для них в окна вставляли ветки берез, иногда ставили две срубленных березы во дворе. Говорят, что на них предки качаются. В некоторых регионах костры зажигают для того, чтобы предки пришли погреться», — рассказала она.
По словам эксперта, из веток березы и любистока делали веник.
«С ним шли на кладбище, чтобы провести обряд, который называли “прочищать глаза родственников”. О нем есть у Пушкина в “Онегине” строчки: “Умильно на пучок зари они роняли слезки три”. Зарей как раз в ряде областей называли любисток. Вот этим веничком из березы и любистока очищали, обметали могилы, чтобы умершие как бы видели жизнь живых», — объяснила фольклорист.
По словам Добровольской, центральное место в народных гуляньях занимала «троицкая березка», которую украшали, девушки с ней гуляли, танцевали вокруг нее и пели. Потом эту березку бросали в воду.
Ранее священник Максим Портнов рассказал, для чего храмы на Троицу украшают ветками березы.