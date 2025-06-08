Филологи предупредили о возможном изменении произношения слова «свекла»

Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла».
В перспективе разговорное произношение слова «свеклА» может получить такое же распространение, как и литературная норма «свЁкла». Об этом сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
«“СвеклА” — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом “свЁкла”», — пояснила Каленчук. Ее слова передает РИА Новости.
При этом ученый подчеркнула, что в настоящее время нормативным считается только ударение на первый слог. В орфоэпических словарях русского языка зафиксирована форма «свЁкла», и использование варианта «свеклА» пока не рекомендуется.
Ранее филологи сообщили, что в перспективе ударение в слове «звонит» сместится на первый слог. Как отметил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук, подобная тенденция уже наметилась, хотя изменения происходят постепенно, пишет RT.