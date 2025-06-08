В Омске появилась новая «Дорожная фея»

Очередная омская «Дорожная фея» была замечена вчера, 7 июня, на улице Звездова. Видео с ремонтирующей дорогу омичкой опубликовал телеграм-канал «Омск Live».
Ямы на участке дороги от улицы 10 лет Октября до улицы Звездова уже три года нервируют местных жителей. Но несмотря на многочисленные жалобы омичей, работа по восстановлению асфальта не проводилось. Неизвестная омичка решила сама исправить ситуацию и судя по видео, подошла к решению проблемы основательно — с лопатой и строительной тележкой. В комментариях к видео омичи не столько восхищаются дамой, сколько переживают о том, как бы ее не наказали под предлогом порчи государственного имущества.
Напомним, что это не первый прецедент самостоятельного ремонта дорожных ям в нашем городе. В 2015 году мы подробно писали про еще одну ремонтницу — Викторию Бобрусь, которая с помощью ведра с цементной смесь и шпателя латала омские ямы.