В Омске появилась новая «Дорожная фея»

Ямы на участке дороги от улицы 10 лет Октября до улицы Звездова уже три года нервируют местных жителей. Но несмотря на многочисленные жалобы омичей, работа по восстановлению асфальта не проводилось. Неизвестная омичка решила сама исправить ситуацию и судя по видео, подошла к решению проблемы основательно — с лопатой и строительной тележкой. В комментариях к видео омичи не столько восхищаются дамой, сколько переживают о том, как бы ее не наказали под предлогом порчи государственного имущества.