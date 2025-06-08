Миграционные службы США задержали самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма

По информации источника, Лейм был задержан 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида из-за истекшего срока действия его визы. После непродолжительного задержания блогеру разрешили добровольно покинуть территорию США.
Итальянский блогер Хаби Лейм занимает первое место по числу подписчиков в TikTok. На его аккаунт подписано более 162 миллионов пользователей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали вокалиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая. Это произошло во время съёмок клипа группы в городе Лобня. Причиной послужило отсутствие необходимых документов и согласований на проведение съёмок.