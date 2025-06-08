WSJ: Пентагон скрывал разработки нового оружия с помощью слухов об НЛО

Журналисты упомянули о докладе, опубликованном Пентагоном в 2024 году. Ведомство выпустило его в ответ на подозрения в том, что «скрывает данные о внеземной жизни». В докладе говорилось, что обвинения в адрес министерства о сокрытии сведений об НЛО необоснованны.