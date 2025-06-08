Американское министерство обороны утаивало разработки нового оружия, распространяя слухи о существовании неопознанных летающих объектах (НЛО), написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
Указанный факт был установлен в ходе расследования, которое было проведено отдельным подразделением этого ведомства по требованию Конгресса США.
«Военное руководство было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, скажем, истребителя-невидимки F-117 — самолета, который действительно выглядел как не от мира сего», — сказано в статье.
Журналисты упомянули о докладе, опубликованном Пентагоном в 2024 году. Ведомство выпустило его в ответ на подозрения в том, что «скрывает данные о внеземной жизни». В докладе говорилось, что обвинения в адрес министерства о сокрытии сведений об НЛО необоснованны.
Проведенное позже расследование, в свою очередь, показало, этот документ был «прикрытием», которое намеренно поддерживало теорию заговора.
Напомним, ранее военный инженер и конструктор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Сергей Кузиков в разговоре с aif.ru высказал мнение, что в распоряжении правительства США нет ни кораблей пришельцев и мёртвых инопланетян. По его словам, ажиотаж вокруг НЛО необходим американским властям для отвлечения внимания общества от реальных проблем.