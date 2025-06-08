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Красноярские огнеборцы спасли гнездо глухарки

Лесным пожарным Дзержинского района Красноярского края пришлось проявить не только героизм в борьбе с огнем, но и смекалку, чтобы добраться до очага возгорания.

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Источник: МК.RU Красноярск

Лесным пожарным Дзержинского района Красноярского края пришлось проявить не только героизм в борьбе с огнем, но и смекалку, чтобы добраться до очага возгорания.

Как рассказали в Лесопожарном центре края, для проезда спецтехники к пожару приходилось выкладывать дороги стволами упавших деревьев, толстыми ветвями и камнями.

Пожар возник в труднодоступном месте, окруженном озером и реками, в окрестностях деревни Колон. Этот живописный островок природы пользуется популярностью у местных жителей.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог сухой травы в трех местах. Из-за жаркой погоды огонь быстро распространился. На тушение были направлены 19 специалистов Дзержинской лесопожарной станции, пожарные машины и трал с гусеничным трактором.

Однако на пути к пожару возникла серьезная преграда — вымоина, через которую не могла пройти спецтехника. Лесным пожарным пришлось оперативно строить временные дороги из подручных материалов.

«К счастью, огонь далеко вглубь леса не ушёл, помешали наши минполосы», — рассказал Владимир Конд, начальник Дзержинской ЛПС. — «Там старые горельники и очень много лесных завалов. Расчищали их с помощью бензопил».

Во время тушения пожара лесные огнеборцы проявили заботу о дикой природе.

«Когда обрабатывали кромки, неподалёку нашли кладку, предположительно, капалухи (глухарки). Не дали огню подойти к гнезду. Будем надеяться, что мать потом вернулась к своему потомству», — отметил Владимир Конд.

Лесные пожарные обработали кромки водой из воздуходувок и ранцевых лесных огнетушителей, опахали территорию трактором и провели встречный отжиг. В результате пожар был ликвидирован на площади 6,8 гектара.

Как ранее писал «МК в Красноярске», МЧС предупреждает жителей о рисках поджигания тополиного пуха. В МЧС предостерегли, если кто-то заметит горящий пух, не стоит топтать огонь, так как это может усугубить ситуацию.