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Инсектицидная обработка во Владивостоке — даты и адреса

Во Владивостоке пройдет инсектицидная обработка.

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Источник: Комсомольская правда

В ночь с 8 по 9 июня во Владивостоке пройдет инсектицидная обработка зеленых насаждений. Это поможет уберечь растения от таких вредителей, как ясеневый пилильщик, листовертка, шелкопряд, сосновая тля и щитовка. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Обработка будет выполнена вдоль улиц: проспект 100-летия Владивостока (на участке от остановки «Постышева» до остановки «Фабрика Заря»); Чкалова; Чапаева (от проспекта 100-летия Владивостока до улицы Чапаева, 2а); Кирова; Енисейская; Русская (на участке от автовокзала до кольца Багратиона); Кутузова; Багратиона; Бородинская; Давыдова; Иртышская; Постышева; Амурская; Садовая; Хабаровская; Комсомольская (нечетная сторона); Алеутская, 45 — улица Пологая, 30; Пограничная (в районе домов 22−22а); Набережная (от улицы 1-ой Морской до кинотеатра «Океан»); Светланская.