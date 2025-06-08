Инсектицидная обработка во Владивостоке — даты и адреса

В ночь с 8 по 9 июня во Владивостоке пройдет инсектицидная обработка зеленых насаждений. Это поможет уберечь растения от таких вредителей, как ясеневый пилильщик, листовертка, шелкопряд, сосновая тля и щитовка. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.