Опасность и в песке, и в воде: Названы главные причины надеть купальник на нудистском пляже

По словам специалиста, нудизм повышает риск заражения различными инфекциями, особенно в стоячих водоёмах.
Купальник и плавки, конечно же, не защищают на 100% половые органы от воды, но инфекцию всё-таки проще подхватить нудистам. Тем более женщинам подхватить инфекцию гораздо проще, чем мужчинам, так как для женщин их половые органы — это действительно входные ворота для инфекции. Поэтому женщинам не рекомендуется купаться без плавок.
Кристина Радина.
Врач-дерматолог.
В местах без протока воды есть риск заражения гепатитом А, холерой, энтеровирусом, брюшным тифом, дизентерией, лямблиозом, церкариозом и другими заболеваниями. Купание в таких водоёмах также может привести к конъюнктивиту и блефариту. Кроме того, заразиться грибком можно и просто лежа на нудистском пляже, особенно при наличии микротравм на коже.
«Например, есть небольшая вероятность, что у человека, лежащего на песке, произойдёт заражение грибковым заболеванием, особенно если у него есть какие-то микротравмы, например, нарушение целостности кожных покровов, ногтей и стоп», — пояснила врач.
Ношение купальника, по словам Радиной, является важной мерой профилактики урогенитальных заболеваний.
Ранее врач дал Life.ru ликбез — что такое «зуд купальщиков» и где вы рискуете его подхватить. По словам эксперта, не стоит выбирать для купания водоёмы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы.