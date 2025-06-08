Опасность и в песке, и в воде: Названы главные причины надеть купальник на нудистском пляже

Купальник и плавки, конечно же, не защищают на 100% половые органы от воды, но инфекцию всё-таки проще подхватить нудистам. Тем более женщинам подхватить инфекцию гораздо проще, чем мужчинам, так как для женщин их половые органы — это действительно входные ворота для инфекции. Поэтому женщинам не рекомендуется купаться без плавок.