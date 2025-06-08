Начало рабочей недели в Приморье будет с обильными дождями

В ночь на среду дожди охватят широкую территорию, при этом их интенсивность увеличится, особенно в южных районах, где возможны сильные осадки. Однако в течение дня осадки начнут ослабевать, а на севере края прекратятся вовсе. Температура ночью и днем будет такой же, как и в понедельник.