Начало рабочей недели в Приморье будет с обильными дождями

В начале следующей недели в Приморском крае ожидается нестабильная погода с обильными дождями.
В понедельник, 9 июня, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Минимальные температуры составят до +15 градусов, максимальные — до +28 градусов, а на восточном побережье — до +19 градусов.
В ночь на вторник температурные показатели останутся примерно на уровне предыдущей ночи. Однако днем, 10 июня, в западной части региона начнутся осадки. Максимальная температура в большинстве районов снизится до +14 градусов, хотя в центральных областях останется высокой, достигая максимум +26 градусов.
В ночь на среду дожди охватят широкую территорию, при этом их интенсивность увеличится, особенно в южных районах, где возможны сильные осадки. Однако в течение дня осадки начнут ослабевать, а на севере края прекратятся вовсе. Температура ночью и днем будет такой же, как и в понедельник.
Во Владивостоке в понедельник существенные осадки исключены. Ночные и утренние часы будут сопровождаться туманом, возможна морось при температуре до +14 градусов. Днем ожидаются прояснения, воздух прогреется до +23 градусов.
Во вторник будет облачно. Ночью начнется дождь, который усилится днем и будет продолжаться до ночи среды. Днем температура воздуха будет до +17 градусов. В среду днем дождь прекратится, а максимальная температура повысится до +19 градусов.