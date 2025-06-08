Адвокат объяснила, когда наследник может не платить по долгам покойного

Ранее психологи рассказали, чего боятся богатые россияне, пишет «Национальная служба новостей». Так, среди обеспеченных граждан широко распространено постоянное чувство тревожности, обусловленное страхом утраты своего состояния. Лица с низким уровнем дохода испытывают опасения по поводу будущего своих детей. Помимо этого, представители состоятельных слоев населения нередко сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях с детьми и партнерами, а также ощущением утраты жизненных ориентиров. В свою очередь, россияне с ограниченными финансовыми возможностями все чаще обращаются за поддержкой в связи с ощущением одиночества, тревожностью и потерей интереса к жизни.