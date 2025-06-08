Адвокат объяснила, когда наследник может не платить по долгам покойного

Иногда наследник не обязан платить по долгам наследодателя.
Наследники в России обязаны выплачивать долги умершего родственника только в пределах стоимости полученного имущества, однако из этого правила существуют исключения. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко.
«…наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного ими в наследство имущества», — пишет «Прайм». Издание ссылается на слова адвоката.
Как сказала Кудерко, первым важным исключением из общего правила становятся застрахованные кредиты. Если в момент смерти наследодателя наступает страховой случай, обязательства по кредиту переходит к страховой компании. Второе исключение связано с истечением срока давности по долгам. Для кредитных обязательств установлен трехлетний срок, в течение которого все претензии к наследникам должны быть предъявлены в судебном порядке.
Также, если несколько кредиторов предъявляют требования к наследству, преимущество получают те, кто обратился раньше остальных. Кредиторы, пропустившие срок обращения, как правило, не могут оспорить решение о выплате долга другим. Еще одно исключение касается ситуации, когда долгов больше, чем стоимость наследства: в таком случае возможно признание банкротства наследства и последующее списание обязательств по решению суда.
Адвокат добавила, что для принятия взвешенного решения о вступлении в наследство наследники могут обратиться к нотариусам. Нотариусы вправе направлять запросы в бюро кредитных историй, чтобы получить точную информацию о наличии и размере долгов наследодателя.
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