Боуз: Зеленский, отказавшись принять тела, лишил украинцев чести

«Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырёхкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.