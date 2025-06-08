Журналист из Ирландии Чей Боуз подвернг критике решение Зеленского не забирать тела солдат Вооружённых сил Украины, он напомнил, что речь идёт примерно о шести тысячах погибших.
По словам Боуза, Зеленский «лишил украинцев чести».
«Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырёхкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
Боуз добавил, что Зеленский использует украинский конфликт для прибыли, а также «самосохранения».
Напомним, Зеленский без объяснения причин отказалась забирать тела шести тысяч погибших солдат Вооружённых сил Украины.
Ранее замредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев не хочет забирать тела в связи с тем, что не желает выплачивать компенсации вдовам погибших солдат.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.