Онищенко призвал не купаться в запрещенных местах из-за «зуда купальщиков»

Купание в местах, где это не разрешено, может привести к заражению так называемым «зудом купальщиков», таких мест стоит избегать, заявил aif.ru академик РАН, эпидемиолог и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«В связи с “зудом купальщиков” не купайтесь там, где нет разрешения на это, где нет оборудованных пляжей, где вода не обследована. “Зуд купальщиков” — это личинки, которые вызывают аллергическое раздражение на теле», — пояснил Онищенко.
Ранее эпидемиолог предупредил об опасности купания на загрязненных пляжах Анапы. По его словам, это может привести к развитию пневмонии.
Также Онищенко объяснил смерть женщины после промывания носа водой из крана.