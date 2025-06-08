Онищенко призвал не купаться в запрещенных местах из-за «зуда купальщиков»

«В связи с “зудом купальщиков” не купайтесь там, где нет разрешения на это, где нет оборудованных пляжей, где вода не обследована. “Зуд купальщиков” — это личинки, которые вызывают аллергическое раздражение на теле», — пояснил Онищенко.