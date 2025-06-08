Ученые нашли неожиданный источник загрязнения воздуха в пустынях

Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR). В нем говорится о том, что долгое время научное сообщество считало крупные частицы пустынной пыли химически инертными.
Новое исследование раскрыло удивительный механизм: эти частицы, содержащие нитрат кальция, способны поглощать воду даже при крайне низкой влажности (всего 8%), создавая идеальную среду для химических реакций.
В таких «микролабораториях» газообразные загрязнители преобразуются во вторичные органические аэрозоли (SOA) — основные компоненты вредных частиц в воздухе.
Особенно тревожным оказался масштаб этого явления — в некоторых регионах, от Северной Африки до Восточной Азии, такие реакции могут давать до двух третей всех аэрозолей.
Открытие имеет далеко идущие последствия для климатического моделирования и борьбы с загрязнением воздуха. Традиционные модели, не учитывавшие этот механизм, возможно, десятилетиями недооценивали вклад пустынных бурь в глобальное загрязнение.