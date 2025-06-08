Ученый объяснил, почему падение уровня Каспийского моря неизбежно

Предотвратить снижение уровня Каспийского моря крайне сложно, поскольку это природный процесс, связанный с глобальными и региональными климатическими изменениями. Об этом РИА Новости сообщил врио директора Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Владимир Шевченко.
По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться как минимум ближайшие 25−50 лет.
Ученый отметил, что снижение уровня Каспийского моря — во многом природное явление, связанное с изменением климата, которое привело к резкому увеличению испарения с поверхности моря. Даже незначительно уменьшить темпы снижения уровня тоже будет сложно. Хотя сток Волги в последние годы действительно уменьшается, назвать ее основной причиной снижения уровня нельзя, заявил Владимир Шевченко.
Он подчеркнул, что корректнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об обмелении, так как за последние 30 лет уровень упал на 3 метра, при максимальной глубине моря в 1015 метров.
Учёный также отметил, что предрекать Каспийскому морю повторение судьбы Аральского моря некорректно, и это противоположный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и там сыграли роль климатические факторы, приведшие к росту испарения и сокращению осадков в бассейнах впадающих рек. При этом водоем уже частично удалось спасти благодаря строительству плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге, добавил Шевченко.
По его словам, в Малом Арале уже восстановилась популяция 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых сейчас используются для орошения сельхозугодий.
Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов также заявлял, что снижение уровня Каспийского моря — следствие изменения климата, и оно не связано с регулированием стока Волги.
Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером мира. Чрезмерный забор воды из Амударьи и Сырдарьи для орошения привел к катастрофическому обмелению Арала. За последние 60 лет площадь моря сократилась в 13 раз, уровень воды упал на 34 метра, водоем разделился на две части, многократно возросла соленость, и рыба исчезла.