Ученый объяснил, почему падение уровня Каспийского моря неизбежно

Учёный также отметил, что предрекать Каспийскому морю повторение судьбы Аральского моря некорректно, и это противоположный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и там сыграли роль климатические факторы, приведшие к росту испарения и сокращению осадков в бассейнах впадающих рек. При этом водоем уже частично удалось спасти благодаря строительству плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге, добавил Шевченко.