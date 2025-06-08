Подробности драки Маска и Бессента в Белом доме: вот откуда у бизнесмена синяк под глазом

Реакция Трампа не заставила долго ждать. Американский глава не стеснялся в выражениях, окрестив Маска сумасшедшим, намекнув на возможное прекращение государственного финансирования его проектов. При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на разрешение конфликта между Трампом и Маском. По словам Вэнса, во всем виновато эмоциональное состояние предпринимателя.