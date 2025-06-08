Подробности драки Маска и Бессента в Белом доме: вот откуда у бизнесмена синяк под глазом

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего советника Белого дома Стива Бэннона, президент США Дональд Трамп охарактеризовал драку между предпринимателем Илоном Маском и главой Минфина Скоттом Бессентом 17 апреля как «перебор».
Как сообщает Newsweek со ссылкой на Бэннона, конфликт начался после выхода из Овального кабинета, когда Бессент и Маск, обмениваясь оскорблениями в коридоре, вспомнили о нереализованном обещании бизнесмена сократить госрасходы на триллион долларов, что и стало причиной драки.
По словам Бэннона, конфликт перешел в физическую фазу, когда Маск толкнул министра плечом в грудь, получив в ответ удар. Инцидент произошел у кабинета советника по нацбезопасности, где присутствующим пришлось вмешаться и вывести предпринимателя из здания.
По словам главы Минфина, президент Трамп безоговорочно поддержал позицию Бессента после конфликта.
Согласно публикации портала Axios, основанной на свидетельствах двух очевидцев конфликта и трех информированных источников, детали физического столкновения изначально не раскрывались. Однако один из осведомленных собеседников сравнил происходящее с постановочными боями рестлинга WWE.
Однако на этом конфликты Маска с американскими главами не заканчиваются. Буквально недавно возник новый виток напряженности между Маском и Трампом. Уточняется, что конфликт начался из-за разногласий по кадровой политике в NASA и президентскому законопроекту, предусматривающему налоговые льготы и увеличение госдолга до $4 трлн.
В ответ на это предприниматель резко раскритиковал законодательную инициативу, охарактеризовав ее как «отвратительную мерзость», утверждая, что она приведет к росту бюджетного дефицита до $2,5 трлн и непомерной долговой нагрузке на американских налогоплательщиков.
Реакция Трампа не заставила долго ждать. Американский глава не стеснялся в выражениях, окрестив Маска сумасшедшим, намекнув на возможное прекращение государственного финансирования его проектов. При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на разрешение конфликта между Трампом и Маском. По словам Вэнса, во всем виновато эмоциональное состояние предпринимателя.