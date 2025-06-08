Плата за вывоз мусора вырастет летом в Приморье — новые тарифы

Приказ Департамента природных ресурсов Приморского края от 4 декабря 2017 г. № 365 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края». Физическим лицам и хозяйствующим субъектам при организации контейнерных площадок и заключении договоров с региональным оператором рекомендуется проверять договорные отношения, способ начисления (по нормативу или фактическому учёту) и наличие зарегистрированной площадки в реестре местного пополнения отходов. Постановление администрации Приморского края: регулирует порядок накопления отходов, включая санитарные нормы, подъездные пути и стандарты контейнеров. Региональный оператор может отказать в приеме отходов, если площадка не соответствует этим нормам. При создании площадки необходимо согласовать её с региональным оператором и получить подтверждение, что она соответствует установленным стандартам. СанПиН: определяет нормативы по порядку вывоза и периодичности удаления отходов. Постановление правительства (2025): вступает в силу 1 сентября 2025 года и регулирует порядок обращения с ТКО.