Плата за вывоз мусора вырастет летом в Приморье — новые тарифы

С 1 июля в Приморском крае вырастет плата за вывоз мусора: для физических лиц — на 15%, а для юридических — на 38%. Это изменение связано с переходом на новый порядок начисления платы — вместо оплаты по количеству проживающих будет использоваться учет с квадратного метра. Об этом рассказали на региональном форуме «Экология-2025» (12+). Однако, как сообщает ИА PrimaMedia, вопрос о финансовых последствиях нового порядка начислений все еще обсуждается.
Мусорная реформа в Приморском крае стартовала в 2020 году. При переходе к региональному оператору были выявлены сложности и недочеты, в связи с чем в 2025 году планируется перезапуск реформы и изменение тарифов. С 1 июля текущего года для физических лиц стоимость услуги вырастет с 95,48 до 109,80 рублей за человека. Для юридических лиц цена увеличится с 623,77 до 864,22 рублей. Норматив платы за квадратный метр увеличится с 3 рублей 88 копеек до 4 рублей 46 копеек.
В связи с этим важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. О них рассказал президент Ассоциации операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае «Чистое Приморье» Сергей Лазарев.
Новые заводы по переработке мусора в Приморье хотят строить китайцы.
Власти уже рассматривают предложения инвесторов из Шанхая.
Есть несколько документов, которые помогут подготовиться к изменениям в законодательстве и тарифах, правильно учитывать и формировать заявки на вывоз отходов:
Приказ Департамента природных ресурсов Приморского края от 4 декабря 2017 г. № 365 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края». Физическим лицам и хозяйствующим субъектам при организации контейнерных площадок и заключении договоров с региональным оператором рекомендуется проверять договорные отношения, способ начисления (по нормативу или фактическому учёту) и наличие зарегистрированной площадки в реестре местного пополнения отходов. Постановление администрации Приморского края: регулирует порядок накопления отходов, включая санитарные нормы, подъездные пути и стандарты контейнеров. Региональный оператор может отказать в приеме отходов, если площадка не соответствует этим нормам. При создании площадки необходимо согласовать её с региональным оператором и получить подтверждение, что она соответствует установленным стандартам. СанПиН: определяет нормативы по порядку вывоза и периодичности удаления отходов. Постановление правительства (2025): вступает в силу 1 сентября 2025 года и регулирует порядок обращения с ТКО.
Как рассказал Сергей Лазарев, переход обусловлен сложностью текущего порядка начисления и необходимостью учета миграции и туристов. Ранее из-за отсутствия данных о фактическом проживании и миграции возникали проблемы с корректностью начислений.
Муниципалитеты Приморья получили новую спецтехнику для вывоза мусора.
В этом году край получит около 70 спецмашин для работы с отходами.
«Это важный шаг для стабильной работы регионального оператора. И повторюсь, это не является чем-то уникальным. Мы так жили все до 20-го года, по расчету квадратных метров. Правительство участвует в субсидировании тарифов для населения, соответственно наш тариф вырастет для граждан всего на 15%», — отметил президент Ассоциации операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае «Чистое Приморье».
В настоящее время проводится анализ положения незащищённых слоёв населения, проживающих в частном секторе. Особое внимание уделяется возможным финансовым последствиям в связи с изменениями в системе начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Обсуждаются меры поддержки, направленные на снижение нагрузки на такие категории граждан. В ближайший месяц планируется оценить ситуацию более детально.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что муниципалитеты Приморья получили новую партию спецмашин Минского автозавода. Техника пополнила автопарки Артёма, Дальнегорска, Владивостока, Находки, Черниговского округа и Приморского экологического оператора. Всего в этом году в Приморье поступит около 70 единиц спецтехники для вывоза мусора, а в течение трёх лет — более 200. На данный момент уже установлено свыше 2,5 тысячи новых контейнеров и обустроено около 300 площадок.