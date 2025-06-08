У каждого месяца свои сюрпризы: гороскоп на лето для всех знаков зодиака

Это лето начинается для Овнов ярко и активно: встречи, поездки, приключения. Идеальный момент, чтобы собрать друзей и устроить вечеринку в новом месте. А вот в июле захочется тишины и уюта. Дом, плед, сериал — почему бы и нет? Вполне возможно, что появится желание что-то поменять в интерьере или даже задуматься о переезде. А вот к концу июля у Овнов снова включится режим «все к людям»: будет много общения и флирта. Отличный период для свиданий и новых романтических историй.