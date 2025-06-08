У каждого месяца свои сюрпризы: гороскоп на лето для всех знаков зодиака

Лето — это время важных встреч, переосмыслений, романтики, неожиданных трат и… перемен, которые каждому знаку зодиака принесут свое. Одни окунутся в карьерный драйв, другие — в поиски нового жилья или любви, а кто-то решит, что пора наконец-то выдохнуть и заняться собой. Кому стоит затянуть пояс, а кому — не бояться флиртовать? Какие месяцы лучше для путешествий, а какие — для уединения? Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025 года «Вечерняя Москва» узнала у звезды «Битвы экстрасенсов», шаманки, ясновидящей и астролога Кажетты Ахметжановой.
Овен.
Это лето начинается для Овнов ярко и активно: встречи, поездки, приключения. Идеальный момент, чтобы собрать друзей и устроить вечеринку в новом месте. А вот в июле захочется тишины и уюта. Дом, плед, сериал — почему бы и нет? Вполне возможно, что появится желание что-то поменять в интерьере или даже задуматься о переезде. А вот к концу июля у Овнов снова включится режим «все к людям»: будет много общения и флирта. Отличный период для свиданий и новых романтических историй.
Телец.
Телец начнет лето с желания побаловать себя — вкусной едой, новыми покупками, красивой жизнью. Главное — не забывать про бюджет. В июле может захотеться сорваться в поездку, так что планировать лучше заранее — до ретроградного Меркурия. Впрочем, и домашние вечера под пледом, с друзьями или с семьей тоже подарят много тепла. К августу Тельцы почувствуют прилив энергии и вдохновения, особенно если займутся чем-то новым для себя.
Близнецы.
Лето — их время! В начале сезона Близнецы буквально нарасхват — и на работе, и в личной жизни. Звонки, свидания, вечеринки — все и сразу. Финансовый баланс немного покачнется, но июль даст шанс его выровнять. Конец лета — это их звездный час в общении, особенно в «Лео-сезон». Правда, август принесет ретроградный Меркурий, поэтому стоит внимательнее относиться к словам — как к чужим, так и к своим.
Рак.
Для Раков лето начнется с паузы: тишина, уход в себя, забота о теле и душе. А вот с наступлением их сезона захочется выбираться в свет: общаться, принимать гостей, быть ближе к друзьям. В июле возможны идеи о запуске своего дела или подработки, обучение, новые амбиции. Август уже сосредоточит внимание на деньгах: можно планировать шаги к финансовой стабильности.
Гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2025 года.
Лев.
У Львов летом все идет по нарастающей. Июнь — про встречи, тусовки, яркие знакомства. А в июле может появиться желание отдохнуть от всего и побыть наедине с собой. Это нормально. «Лео-сезон», то есть август, снова вернет активность: будет много планов, светских выходов и желание обновить гардероб. Шопинг, поход к стилисту, смена образа — прекрасная идея.
Дева.
У Дев летом все по плану. Июнь может быть напряженным на работе: задачи, встречи, собеседования. В июле добавится больше взаимодействия с коллегами, и тут важно не пытаться все контролировать. Несмотря на загруженность, будет много поводов для общения и отдыха. А вот в августе Девы могут захотеть немного уединиться. Самое время замедлиться, отдохнуть и перезагрузиться, тем более что Меркурий станет ретроградным.
Весы.
У Весов — тяга к переменам и путешествиям. Июнь — отличное время для поездок, даже дальних. Можно отправиться в отпуск или к друзьям в другой город. В июле мысли будут крутиться вокруг карьеры: можно взять больше ответственности, проявить себя или подыскать новое место. В августе Весы расцветают: много общения, мероприятий, приглашений. Самое время быть на виду и блистать.
Скорпион.
Скорпионам в июне может повезти с деньгами: премия, бонус, неожиданный доход. Лучше часть этой суммы отложить — в июле появится желание устроить себе отпуск. В августе на первый план выйдет работа: придется потрудиться, но и результаты будут заметны. Конец лета подкинет шансы на яркое общение и встречи, особенно в профессиональной сфере.
Стрелец.
У Стрельцов в начале лета фокус на отношениях. Это может быть укрепление уже существующего союза или начало чего-то нового. Отличное время для совместных ужинов, поездок, свиданий. В июле стоит быть аккуратнее с тратами: лучше планировать, чем спонтанно покупать все подряд. В августе снова захочется в дорогу, и это идеальный момент для планирования путешествий до конца года. А еще для саморазвития и учебы.
Козерог.
Козероги с радостью используют июнь, чтобы навести порядок: в доме, в делах, в голове. Список дел будет выполнять приятно, и это принесет удовлетворение. А вот в июле захочется тепла и романтики: хорошее время для укрепления отношений и признаний в чувствах. В августе снова вернется акцент на деньги и карьеру: возможны повышения, бонусы, рост дохода от хобби или проекта на стороне.
Водолей.
Для Водолеев лето начнется ярко и легко. Июнь — время для творчества, отдыха, возвращения к забытым увлечениям. В июле придется сосредоточиться на рутине: работа, здоровье, дела по дому. Хорошее время, чтобы пересмотреть питание, попробовать что-то новое из фитнеса. А в августе — больше романтики. Даже если Водолей обычно не слишком откровенен в чувствах, в конце лета стоит попробовать говорить сердцем.
Рыбы.
Рыбы летом могут задуматься о смене жилья или переезде. Если присматриваетесь к квартирам — не откладывайте: летом предложения уходят быстро. В июле захочется творить: арт-вечеринки, писательские курсы, танцы — все подойдет. Романтическая сторона тоже оживится. В августе — возвращение в режим: быт, спорт, планирование. Отличное время, чтобы навести порядок в жизни.
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