В Волгограде из канализации достали 50 кг металлической стружки

Как отмечают «Концессии водоснабжения», этот засор мог оставить без коммунальных услуг около 5 тыс. жителей района.
Специалисты провели механическую прочистку 20 метров трубопровода, в ходе которой были извлечены более 50 кг металлической стружки, а также килограммы тряпок и влажных салфеток.
Это не первый случай подобного рода: в марте концессионеры также устраняли крупный засор в Тракторозаводском районе. Тогда из канализации достали 70 кг мусора, включая тряпки и корни растений.
Напоминаем, что в канализацию нельзя выбрасывать такие предметы, как салфетки из нетканого материала, ватные палочки, подгузники, а также бытовой и строительный мусор, жиросодержащие продукты, кофейную гущу и химвещества.