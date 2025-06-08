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В Волгограде из канализации достали 50 кг металлической стружки

Крупный засор был обнаружен в Тракторозаводском районе.

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Источник: Концессии водоснабжения

Как отмечают «Концессии водоснабжения», этот засор мог оставить без коммунальных услуг около 5 тыс. жителей района.

Специалисты провели механическую прочистку 20 метров трубопровода, в ходе которой были извлечены более 50 кг металлической стружки, а также килограммы тряпок и влажных салфеток.

Это не первый случай подобного рода: в марте концессионеры также устраняли крупный засор в Тракторозаводском районе. Тогда из канализации достали 70 кг мусора, включая тряпки и корни растений.

Напоминаем, что в канализацию нельзя выбрасывать такие предметы, как салфетки из нетканого материала, ватные палочки, подгузники, а также бытовой и строительный мусор, жиросодержащие продукты, кофейную гущу и химвещества.