В Перми начали штрафовать перевозчиков за неработающие кондиционеры

По данным городского дептранса, в мае в общественном транспорте провели около 200 проверок работы кондиционеров в общественном транспорте. Всего было проверено 49 маршрутов. При этом было выявлено более 300 нарушений в работе климат-систем в автобусах. Перевозчикам предъявлены штрафы на скромную сумму в 356 тысяч рублей. Улучшить ситуацию должен удалённый контроль за работой кондиционеров, который уже действует на ряде маршрутов.