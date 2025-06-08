Врач Новоселов: ковид может провоцировать болезнь Паркинсона

Пандемия коронавируса могла привести к ускорению течения болезни Паркинсона у некоторых пациентов. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Ковид мог приводить к ускорению течения этого заболевания. Поэтому сейчас сказать, что, например, какой-то цвет глаз, особенности поведения или внешности указывают на болезнь — нет, такого нет», — сказал он.
Также врач отметил, что болезнь Паркинсона является возрастозависимым заболеванием. Хотя женщины живут в среднем дольше мужчин, статистически точно определить, кто чаще болеет, сложно.
«Дело в том, что у нас женщины живут дольше — примерно на 10 лет, а это существенная разница. Речь идет о возрастозависимом синдроме, то есть, чем старше человек, тем выше риск заболеть. Это связано с тем, что так называемая “черная субстанция” (substantia nigra) теряет свои клетки», — пояснил Валерий Новоселов.
Ранее он также рассказал о том, что выявить предрасположенность к болезни Паркинсона на ранних стадиях без клинических проявлений невозможно, и диагностика строится на проявлении симптомов — тремора, ригидности, акинетико-ригидного синдрома.