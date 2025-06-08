Врач Новоселов: ковид может провоцировать болезнь Паркинсона

«Дело в том, что у нас женщины живут дольше — примерно на 10 лет, а это существенная разница. Речь идет о возрастозависимом синдроме, то есть, чем старше человек, тем выше риск заболеть. Это связано с тем, что так называемая “черная субстанция” (substantia nigra) теряет свои клетки», — пояснил Валерий Новоселов.