Численность населения Латвии упала до рекордно низкой отметки

Численность населения Латвии сократилась до рекордно низкого уровня. По состоянию на начало 2025 года в стране проживали 1,8 млн человек, это на 18,5 тыс. меньше, чем годом ранее, сообщает портал ERR.
При этом перед распадом СССР — в 1990 году — численность населения балтийской республики составляла почти 2,7 млн жителей. Это означает, что за 35 лет численность населения Латвии сократилась на 900 тыс. человек.
Как уточняется, главной причиной сокращения населения стала отрицательная естественная рождаемость. В течение прошлого года в стране зафиксировали смертность на уровне 26,6 тыс. человек. Тогда как на свет появились лишь 12,8 тыс. малышей.
Показатель рождаемости в стране упал до самого низкого уровня за последние 100 лет. По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 11%. В 2024 году в Латвии родились на 1,6 тыс. детей меньше, чем годом ранее.
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