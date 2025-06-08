ПВО ликвидировала семь БПЛА в Калужской области

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, предварительно, жертв и пострадавших нет. Об этом проинформировал губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены 7 БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет. На местах работают оперативные группы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Шапша добавил, что обломки одного из сбитых дронов в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов. Пострадавших нет.
Ранее подразделения противовоздушной обороны ликвидировали сбит 5 дронов, атаковавших Московский регион, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Сообщалось, в Тульской области в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории химического предприятия «Азот» в Новомосковске. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано, превышения допустимых уровней загрязнения не зафиксировано. По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека, их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают защищать регион от воздушных атак, сбивая вражеские беспилотники.
Также стало известно, что российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.