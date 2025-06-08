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В МИД высказались о желании Тбилиси вернуть Абхазию: «утопия»

Глава МИД Барциц назвал утопией желание Тбилиси вернуть Абхазию в состав Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в интервью РИА Новости назвал стремление Тбилиси вернуть Абхазию под контроль Грузии «фантомными болями».

«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», — заявил он.

Как отметил министр, некоторые разумные политики в Грузии уже осознали, что Абхазия не станет частью страны снова, однако открыто не признают этого.

Напомним, что по итогам военного конфликта 1992−1993 годов Абхазия объявила о своей независимости от Грузии. В 2008 году Российская Федерация признала ее суверенитет, после чего грузинские власти стали обозначать эту территорию как «оккупированную».

Ранее в абхазском МИД назвали главное условие для налаживания отношений с Грузией.