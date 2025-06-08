В МИД высказались о желании Тбилиси вернуть Абхазию: «утопия»

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в интервью РИА Новости назвал стремление Тбилиси вернуть Абхазию под контроль Грузии «фантомными болями».
«Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия», — заявил он.
Как отметил министр, некоторые разумные политики в Грузии уже осознали, что Абхазия не станет частью страны снова, однако открыто не признают этого.
Напомним, что по итогам военного конфликта 1992−1993 годов Абхазия объявила о своей независимости от Грузии. В 2008 году Российская Федерация признала ее суверенитет, после чего грузинские власти стали обозначать эту территорию как «оккупированную».
Ранее в абхазском МИД назвали главное условие для налаживания отношений с Грузией.