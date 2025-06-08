Актер Хабенский накопил долги по коммунальным услугам

Мировой суд в Москве взыскал с российского актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных услуг. Иск на актера подал фонда капитального ремонта.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — сказали в суде агентству РИА Новости.
При этом сколько именно Хабенский задержал Фонду капремонта, суд не уточнил.
Также не известно, за какой период популярный актер не оплачивал данную услугу ЖКХ.
Известно, что решение Мирового суда уже вступило в законную силу.
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