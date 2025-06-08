Актер Хабенский накопил долги по коммунальным услугам

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — сказали в суде агентству РИА Новости.