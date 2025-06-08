Отдала миллион и спряталась от родни: очередная омичка пострадала от мошенников

Омичка перевела один из двух миллионов собственных сбережений. А когда второй миллион был заблокирован банком на определенное время, телефонные аферисты приказали пенсионерке срочно сбежать из города втайне от родни. Что она послушно сделала, уехав на такси в город Калачинск, где поселилась в местной гостинице. Сотрудники полиции обнаружили обманутую женщину в одном из калачинских кафе, куда она пришла на завтрак. Все время общения с калачинскими правоохранителями, пенсионерка упорно молчала. И только когда примчавшаяся за мамой дочь привезла ее домой, рассказала свою невеселую историю и согласилась обратиться в полицию.