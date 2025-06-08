Отдала миллион и спряталась от родни: очередная омичка пострадала от мошенников

Выполняя указания злоумышленников, 63-летняя жительница Омска перечислила на указанный счет миллион рублей и тайно сбежала от семьи в Калачинск. Подробности дела рассказали 6 июня омские полицейские.
Немало хлопот и переживаний доставила родственникам пожилая женщина, попавшая на уловку телефонных мошенников. Пенсионерке поступил звонок от якобы сотрудницы медицинского учреждения, заявившей о необходимых данных для новой электронной медицинской карты. Убежденная мошенниками омичка послушно продиктовала мошеннице свой СНИЛС и код, полученный из SMS. Дальше, по стандартной схеме, бабушке позвонил «представитель ФСБ» и убедил перечислить все сбережения на «безопасный счет».
Омичка перевела один из двух миллионов собственных сбережений. А когда второй миллион был заблокирован банком на определенное время, телефонные аферисты приказали пенсионерке срочно сбежать из города втайне от родни. Что она послушно сделала, уехав на такси в город Калачинск, где поселилась в местной гостинице. Сотрудники полиции обнаружили обманутую женщину в одном из калачинских кафе, куда она пришла на завтрак. Все время общения с калачинскими правоохранителями, пенсионерка упорно молчала. И только когда примчавшаяся за мамой дочь привезла ее домой, рассказала свою невеселую историю и согласилась обратиться в полицию.
Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие, сообщают в ведомстве.