The Times: США выступили против открытия посольства КНР в Лондоне

Соединённые Штаты предостерегли Британию «от разрешения на открытие» посольства Китайской Народной Республики в Лондоне, пишет The Times.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников в США.
«Соединённые Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — заявил неназванный американский чиновник.
В материале сказано, что здание, где КНР хочет открыть своё диппредставительство, располагается «между финансовыми центрами, а также рядом с тремя важными центрами обработки данных».
Кроме того, утверждается, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать КНР в открытии посольства в Лондоне.
Ранее министр финансов Британии Рейчел Ривс заявила, что британская сторона считает глупым не сотрудничать с Китайской Народной Республикой.