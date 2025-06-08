Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: США выступили против открытия посольства КНР в Лондоне

Трамп призывал Стармера отказать КНР в открытии посольства в британской столице.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предостерегли Британию «от разрешения на открытие» посольства Китайской Народной Республики в Лондоне, пишет The Times.

Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников в США.

«Соединённые Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — заявил неназванный американский чиновник.

В материале сказано, что здание, где КНР хочет открыть своё диппредставительство, располагается «между финансовыми центрами, а также рядом с тремя важными центрами обработки данных».

Кроме того, утверждается, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать КНР в открытии посольства в Лондоне.

Ранее министр финансов Британии Рейчел Ривс заявила, что британская сторона считает глупым не сотрудничать с Китайской Народной Республикой.