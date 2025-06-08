Эксперт Фролов сказал, как относиться к словам Лесного Пророка о конце СВО

В Сети широко обсуждается предсказание жившего в XVIII веке в Баварии Мюльхиазля, известного как Лесной Пророк. Он говорил о большой войне на Востоке, конец которой наступит после того, как прекратят летать «птицы смерти».
Некоторые заявляют о том, что провидец из Баварии имел в виду СВО, а «птицами смерти» он назвал беспилотники.
Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в беседе с aif.ru объяснил, как следует воспринимать подобные пророчества.
«Никаким пророчествам, кроме пророчеств православных святых доверять не стоит, на это есть четкое указание в Священном Писании. Вот этот Лесной Пророк говорил неизвестно о чём. На Востоке было много больших войн, поэтому доверять ему не стоит», — подчеркнул он.
Ранее Фролов рассказал о пророчествах православных старцев, с которыми он был знаком лично. Он подчеркнул, что старцы Иона Одесский, Зосима (Сокур) и Илий (Ноздрин) пророчествовали о боевых действиях на территории Украины и о победе России в СВО.