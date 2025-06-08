Эксперт Фролов сказал, как относиться к словам Лесного Пророка о конце СВО

«Никаким пророчествам, кроме пророчеств православных святых доверять не стоит, на это есть четкое указание в Священном Писании. Вот этот Лесной Пророк говорил неизвестно о чём. На Востоке было много больших войн, поэтому доверять ему не стоит», — подчеркнул он.