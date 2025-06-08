Наступает жара: в Башкирии ожидается сильное повышение температуры

В Башкирии пообещали жару до +31°. Прогноз погоды на 8, 9 и 10 июня передали в Башгидрометцентре.
В воскресенье, 8 июня, ожидают слабый ветер. Температура воздуха достигнет +24, +29°.
Уже в понедельник, 9 июня, придет жара. Воздух прогреется до +31°. Ночью пообещали +11, +16°.
Во вторник, 10 июня, ожидают порывистый ветер. Ночью будет +11, +16°, по юго-востоку до +6°, днем +26, +31°.
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