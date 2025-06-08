Зарождение истории Церкви: В РПЦ раскрыли сакральный смысл Дня Святой Троицы для православных

День Святой Троицы — он же день Святой Пятидесятницы. Это праздник дня рождения христианской Церкви, именно в этот день на апостолов, и других близких ко Христу снизошёл Святой Дух. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога.
Илия Савастьянов.
иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы.
Православные христиане отмечают праздник Святой Троицы на 50-й день после Пасхи. Святитель Иоанн Златоуст объяснял, что в тот момент Дух наполнил весь дом, как бурный ветер и огонь — символ силы и божественного присутствия. Такое проявление никогда ранее не происходило с пророками: Иезекииль, например, получил от Бога свиток и съел его, ощущая сладость, а пророку Иеремии Господь прикоснулся к устам. Но в День Пятидесятницы всё совершал сам Святой Дух, что подчеркивает его равенство с Богом Отцом и Сыном.
С этого дня начинается история Церкви — её рождение. Этот праздник занимает особое место в православном календаре. Верующие в этот день стремятся посетить храм, исповедаться, причаститься и стать участниками одной из самых торжественных и красивых богослужений в году.
Ранее в РПЦ рассказали историю Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. По церковному преданию, образ является списком (перерисовкой) с иконы, написанной апостолом и евангелистом Лукой. В XII веке святыня была подарена сыну Святого Благоверного Владимира Мономаха князю Мстиславу Владимировичу.