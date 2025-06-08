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Жителям Красноярска стоит приготовиться к пасмурному воскресенью, 8 июня

Синоптики обещают тёплую погоду: днем воздух прогреется до +28 градусов.

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Синоптики обещают тёплую погоду: днем воздух прогреется до +28 градусов. Ожидается небольшой западный ветер, около 2 метров в секунду.

Однако насладиться солнечным теплом в полной мере не удастся. К вечеру небо затянут тучи, и в городе пройдёт дождь, который, по прогнозам, продлится до самой ночи.

Температура воздуха в тёмное время суток останется комфортной, около +18 градусов.

Как ранее писал «МК в Красноярске», днем ранее 7 июня было +25- +27 градусов тепла. Синоптики также прогнозировали дождь и рекомендовали не забывать дома зонты.