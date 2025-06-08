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На Урале выпустили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

Синоптики предупредили о скоплении вредных примесей в воздухе на Урале.

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Источник: Комсомольская правда

Уральские синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Оно действует с 6 июня.

— До 20 часов 11 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». — Объявляются НМУ первой степени опасности.

Также согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 9 июня, в Екатеринбурге температура воздуха может подняться до +30 градусов. Во вторник, 10 июня, до +32.