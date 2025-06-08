На Урале выпустили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

Уральские синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Оно действует с 6 июня.
— До 20 часов 11 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». — Объявляются НМУ первой степени опасности.
Также согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 9 июня, в Екатеринбурге температура воздуха может подняться до +30 градусов. Во вторник, 10 июня, до +32.