День Святой Троицы: что можно и чего нельзя делать в этот праздник

День Святой Троицы или просто Троица — это один из 12 главных православных праздников, который посвящен явлению Святого Духа на землю. История этого праздника, когда его отмечают, что запрещено делать в этот день, а что, наоборот, важно — в материале «Вечерней Москвы».
Дата Праздника Святой Троицы в 2025 году.
Дата Троицы каждый год меняется, так как она празднуется на 50-й день после Пасхи. Именно поэтому праздник также называют Пятидесятницей. В этом году Пасха отмечалась 20 апреля, поэтому Троица будет справляться 8 июня.
История Праздника Святой Троицы.
Считается, что этот праздник решили установить апостолы Иисуса Христа, которые таким образом хотели закрепить в памяти верующих событие, произошедшее на 50-й день после чудесного воскресения Сына Господа. Согласно Библии, апостолы на протяжении 50 дней молились в Сионской горнице, которая впоследствии стала первым христианским храмом, после чего к ним спустился Святой Дух.
Затем ученики Христа получили дар исцеления и пророчества. При этом они также научились говорить на разных языках, это знание было им дано, чтобы они могли нести Слово Божие по всему миру. Они так и сделали, отправившись в разные части света, чтобы рассказывать людям о жизни Спасителя и его жертве, принесенной за грехи всего человечества.
Считается, что именно со Дня Святой Троицы ведет свое начало Христианская церковь. Официальное празднование было установлено в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. На Руси Троицу стали отмечать в конце XIII — начале XIV веков.
Традиции Дня Святой Троицы:
В День Святой Троицы в храмах проводятся Божественная литургия и Великая Вечерня. Церкви в этот день принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Некоторые прихожане приносят с собой веточки березы, которые освящают, а затем ставят дома возле икон. Считается, что это защитит жилище от зла. Береза в целом является главным атрибутом праздника, так как ее ветви символизируют силу Святого Духа. Во время вечерни в храмах молитвы читают с коленопреклонением, чтобы Бог ниспослал благодать Святого Духа, избавил от грехов и междоусобиц. Это последний день послепасхального периода, поэтому в храмах до следующего года не будут совершаться коленопреклонения и земные поклоны.
Что можно делать в День Святой Троицы:
читать молитвы «Ко Пресвятой Троице», «Святому духу» и «На сошествие Святого Духа»;устраивать застолья: традиционным блюдом на Троицу является каравай;водить хороводы, петь песни, танцевать;свататься — в народе считалось, что если посвататься в этот праздник, а свадьбу сыграть в Покров день (14 октября), то счастье в семье обеспечено.
Чего нельзя делать в День Святой Троицы:
конфликтовать;сквернословить;завидовать;сплетничать;нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, включая работы в огороде и уборку в доме, обычно это делается заранее;злоупотреблять алкоголем и едой;согласно народным приметам, нельзя стричься и красить волосы.
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