День Святой Троицы: что можно и чего нельзя делать в этот праздник

В День Святой Троицы в храмах проводятся Божественная литургия и Великая Вечерня. Церкви в этот день принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Некоторые прихожане приносят с собой веточки березы, которые освящают, а затем ставят дома возле икон. Считается, что это защитит жилище от зла. Береза в целом является главным атрибутом праздника, так как ее ветви символизируют силу Святого Духа. Во время вечерни в храмах молитвы читают с коленопреклонением, чтобы Бог ниспослал благодать Святого Духа, избавил от грехов и междоусобиц. Это последний день послепасхального периода, поэтому в храмах до следующего года не будут совершаться коленопреклонения и земные поклоны.