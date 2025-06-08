Полковник Алехин рассказал о системе подземных бункеров в Харькове

«Харьков — это не простой город. В Харькове есть подземные сооружения, тоннели, бункеры. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, оружие массового поражения, которое тогда существовало. Кроме того, есть подземная железная дорога от Харькова-сортировка до Пятихаток, который ранее был известен как городок физиков», — объяснил военный эксперт.