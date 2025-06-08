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Полковник Алехин рассказал о системе подземных бункеров в Харькове

В Харькове во времена СССР была создана разветвленная система подземных хранилищ, туннелей и других помещений.

Источник: Аргументы и факты

Помимо метро в Харькове существует разветвленная система подземных туннелей и бункеров, отметил в беседе с aif.ru полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

«Харьков — это не простой город. В Харькове есть подземные сооружения, тоннели, бункеры. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, оружие массового поражения, которое тогда существовало. Кроме того, есть подземная железная дорога от Харькова-сортировка до Пятихаток, который ранее был известен как городок физиков», — объяснил военный эксперт.

Ранее полковник Алехин рассказал, какое вооружение могло быть на складе ВСУ в Харьковской области, об ударе по которому сообщили в Минобороны РФ.