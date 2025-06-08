Жителям Хабаровского края запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Ограничения связаны с режимом чрезвычайной ситуации, введённым правительством края из-за лесных пожаров, и будут действовать до 25 июня. Запрет распространяется на пребывание граждан в лесах и въезд любых транспортных средств. Исключение сделано для работников, занятых охраной лесов от пожаров, а также для лиц, использующих лесные участки по договорам аренды, включая их транспорт.