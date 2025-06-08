Жителям Хабаровского края запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

В Хабаровском крае с 4 июня 2025 года запрещено находиться в лесах в связи с обострением пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Ограничения связаны с режимом чрезвычайной ситуации, введённым правительством края из-за лесных пожаров, и будут действовать до 25 июня. Запрет распространяется на пребывание граждан в лесах и въезд любых транспортных средств. Исключение сделано для работников, занятых охраной лесов от пожаров, а также для лиц, использующих лесные участки по договорам аренды, включая их транспорт.
Решение принято на специальной комиссии, которая рассмотрела угрозу распространения таёжных пожаров. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, что потребовало жёстких мер для предотвращения дальнейших возгораний.
Ограничения направлены на обеспечение безопасности и минимизацию рисков, связанных с пожароопасной ситуацией. Нарушение запрета может повлечь административную ответственность.