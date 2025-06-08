Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Осужденные боевики, с которыми поговорил корреспондент в колонии, заверили, что получают все необходимое питание. Кроме того, они могут самостоятельно покупать что-то дополнительное на деньги, которые зарабатывают на производстве в колонии — например, сахар, конфеты, сгущенное молоко, приправы, чай, сигареты. В камере есть кипятильник, питьевая вода.