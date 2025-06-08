Раскрыто, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

МОРДОВИЯ, 8 июн — РИА Новости. Осужденные украинские боевики получают качественное трехразовое питание, передает корреспондент РИА Новости, побывавшей в исправительной колонии УФСИН по Республике Мордовия.
Корреспондент РИА Новости посетил колонию, пообщался с ее руководством и самими осужденными боевиками.
«В колонии организовано трехразовое питание. С перерывами не более семи часов между приемами пищи», — заявил РИА Новости заместитель начальника колонии Александр Чудаков, курирующий тыловую службу.
По его словам, на завтрак осужденные получают в основном каши, на обед — суп и мясо с гарниром. На ужин рыба.
Корреспондент РИА Новости попробовал типичный обед в колонии — он состоял из ленинградского рассольника и сосиски с квашенными овощами. По вкусу это обычный обед в типичной заводской столовой.
Замначальника колонии Чудаков показал также кухню, на которой работают осужденные, имеющие соответствующую специальность.
«Все работники столовой прошли медицинское обследование, имеют медицинскую книжку, обучались в профессиональном училище», — заверил он корреспондента РИА Новости.
Осужденные боевики, с которыми поговорил корреспондент в колонии, заверили, что получают все необходимое питание. Кроме того, они могут самостоятельно покупать что-то дополнительное на деньги, которые зарабатывают на производстве в колонии — например, сахар, конфеты, сгущенное молоко, приправы, чай, сигареты. В камере есть кипятильник, питьевая вода.
«Хорошо (кормят). Хватает. Сегодня (была на завтрак) каша гречневая. Вообще не жалуюсь — и сладкая, и полезная», — заверил осужденный Денис Рашпля.