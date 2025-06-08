Росавиация: В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения

Члены экипажа, работники гаваней и авиадиспетчеры делают все от них зависящее, чтобы обезопасить пассажиров. Если у вас имеются какие либо вопросы, касающиеся полетов, обратитесь на стойку информации или к авиадиспетчеру. Как только станет известно о снятии ограничений, пассажиры будут оповещены.