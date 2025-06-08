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Росавиация: В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения

Члены экипажа, работники гаваней и авиадиспетчеры делают все от них зависящее, чтобы обезопасить пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 8 июня, временные ограничения введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Домодедово», — написано в Telegram-канале ведомства.

Члены экипажа, работники гаваней и авиадиспетчеры делают все от них зависящее, чтобы обезопасить пассажиров. Если у вас имеются какие либо вопросы, касающиеся полетов, обратитесь на стойку информации или к авиадиспетчеру. Как только станет известно о снятии ограничений, пассажиры будут оповещены.

Как KP.RU писал ранее, ночью 7 июня подобные ограничения были введены в двух столичных аэропортах: Жуковский и Домодедово. Работники воздушной гавани все время находились на связи с пассажирами.