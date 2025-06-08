Россиян предупредили об опасной детали в квитанциях ЖКУ

Всё дело в том, что сегодня многие граждане оплачивают ЖКУ с помощью сканирования QR-кода в квитанции. Именно в этом элементе и скрывается самая большая опасность, предупредил специалист. Жулики делают так, что оплата по поддельным QR-кодам приходит на их счета.