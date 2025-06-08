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Россиян предупредили об опасной детали в квитанциях ЖКУ

Всем собственникам и арендаторам жилья в России стоит быть крайне осторожными в деле оплаты коммунальных услуг.

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Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредил эксперт в сфере ЖКХ Никита Уткин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в последнее время злоумышленники активно принялись подделывать коммунальные квитанции. Как объяснил эксперт, весь расчёт мошенников строится на том, что человек переведёт им деньги по своей невнимательности, пишет портал «Банки.ру».

Всё дело в том, что сегодня многие граждане оплачивают ЖКУ с помощью сканирования QR-кода в квитанции. Именно в этом элементе и скрывается самая большая опасность, предупредил специалист. Жулики делают так, что оплата по поддельным QR-кодам приходит на их счета.

Таким образом, целевой аудиторией нового трюка аферистов являются люди, которые до сих пор оплачивают «коммуналку» по квитанции. В этой связи эксперт рекомендовал гражданам отказаться от такого метода и перейти на оплату ЖКУ в мобильных приложениях банков.

Другим безопасным способом оплаты «коммуналки» специалист назвал осуществление платежа через личный кабинет управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. В этом случае вероятность отправить деньги мошенникам стремится к нулю.