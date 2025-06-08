Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением почти на 38 млн рублей к ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель”. Об этом со ссылкой на документы пишет ТАСС.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО “Воскресенский завод “Машиностроитель” на сумму 37 млн 926 тысяч”, — говорится в тексте документа.

Завод «Машиностроитель» специализируется на изготовлении мелющих шаров, обработке металлов, производстве стального и чугунного литья, а также занимается машиностроительным производством.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с требованием выплатить более 2,6 миллиарда рублей. Инстанция рассматривает вопрос о возбуждении дела. Содержание претензий, заявленных истцом, пока не раскрывается.