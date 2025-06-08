Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО “Воскресенский завод “Машиностроитель” на сумму 37 млн 926 тысяч”, — говорится в тексте документа.
Завод «Машиностроитель» специализируется на изготовлении мелющих шаров, обработке металлов, производстве стального и чугунного литья, а также занимается машиностроительным производством.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с требованием выплатить более 2,6 миллиарда рублей. Инстанция рассматривает вопрос о возбуждении дела. Содержание претензий, заявленных истцом, пока не раскрывается.