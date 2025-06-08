В Красноярском крае потушили 28 пожаров за сутки

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали из дома семь человек с помощью спасательных устройств. Еще одного человека, оказавшегося на 4-м этаже, спасли при помощи автолестницы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.