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В Красноярском крае потушили 28 пожаров за сутки

В Красноярском крае за минувший период было ликвидировано 28 пожаров.

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В Красноярском крае за минувший период было ликвидировано 28 пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, но спасателям удалось спасти жизни восьми людям.

На улице 60 лет Октября в Красноярске произошло возгорание электрощитка в пятиэтажном жилом доме. Площадь пожара была небольшой — всего 2 квадратных метра, однако в подъезде образовалось сильное задымление, представлявшее угрозу для жильцов.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали из дома семь человек с помощью спасательных устройств. Еще одного человека, оказавшегося на 4-м этаже, спасли при помощи автолестницы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

За минувший период сотрудники МЧС России по Красноярскому краю четырежды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В одном из случаев спасателям удалось спасти жизнь одного человека.

Сообщений о происшествиях на водных объектах не зарегистрировано.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за сутки потушили пять горящих бань. Во всех случаях предварительной причиной возгораний названы нарушения правил эксплуатации печи.