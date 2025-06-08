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На трассе в Башкирии легковушка сбила лося: погибли водитель и его несовершеннолетний пассажир

В Башкирии при ДТП с лосем погибли водитель Skoda Octavia и ребенок.

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Источник: Комсомольская правда

В Краснокамском районе Башкирии поздним вечером 7 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, на 11-м километре трассы Нефтекамск-Янаул мужчина за рулем Skoda Octavia сбил оказавшегося на проезжей части лося, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Дикое животное погибло.

Для координации действий дорожной полиции и выяснения всех обстоятельств ДТП на место происшествия лично выезжал начальник ГАИ Владимир Севастьянов.

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