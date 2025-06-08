На трассе в Башкирии легковушка сбила лося: погибли водитель и его несовершеннолетний пассажир

В Краснокамском районе Башкирии поздним вечером 7 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным дорожной полиции, на 11-м километре трассы Нефтекамск-Янаул мужчина за рулем Skoda Octavia сбил оказавшегося на проезжей части лося, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Дикое животное погибло.
Для координации действий дорожной полиции и выяснения всех обстоятельств ДТП на место происшествия лично выезжал начальник ГАИ Владимир Севастьянов.
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