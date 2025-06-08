В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку гражданских воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово.
Отмечается, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Дополнительных деталей относительно причин и сроков действия ограничений пока не приводится.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD)», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на столицу.