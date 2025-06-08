Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полеты

Данные меры направлены на обеспечение безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку гражданских воздушных судов в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

Отмечается, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Дополнительных деталей относительно причин и сроков действия ограничений пока не приводится.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD)», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на столицу.